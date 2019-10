Teleorman: Accident cu 15 victime, un exerciţiu în care a fost declanşat Planul roşu de intervenţie Potrivit sursei citate, pe varianta ocolitoare a municipiului Alexandria, pe tronsonul cuprins intre DE 70 si DJ 504, a avut loc un exercitiu de cooperare cu forte si mijloace in teren, in care au fost angrenati pompieri, paramedici, personal medical, politisti, jandarmi si voluntari ISU Teleorman, pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident rutier cu victime multiple. Scenariul a cuprins un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme si o autocisterna incarcata cu clor. In urma accidentului au rezultat 15 victime, cu multiple traumatisme, unele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

