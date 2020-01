Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a propus marti mai multe solutii temporare de reducere a blocajelor rutiere de pe DN1 din Valea Prahovei pana la finalizarea autostrazii Comarnic – Brasov, printre care si folosirea unui drum forestier in zona Azuga. „In paralel (cu debutul constructiei sectorului…

- Lucrarile de automatizari si siguranta pentru Magistrala 5 de metrou Eroilor - Raul Doamnei au termen de incepere in luna aprilie, iar contractorul are la dispozitie 6-7-8 saptamani pentru finalizarea lor, in contextul in care automatizarea nu poate fi efectuata decat dupa finalizarea lucrarilor de…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a vorbit la Radio Romania Actualitați despre autostrazile Moldovei. Potrivit ministrului de resort, autostrada Brasov – Bacau este in faza de adjudecare a contractului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Toti cei implicati in realizarea magistralei 5 de metrou s-au angajat ca in vara acestui an, in iunie, acest obiectiv va fi dat in exploatare, a declarat marti ministrul Transporturilor, Lucian Bode, potrivit Agerpres."Magistrala M5 din Drumul Taberei, am fost acolo cu domnul prim-ministru…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, sustine ca predecesorul sau Razvan Cuc, care anuntase ca termen de finalizare pentru magistrala 5 de metrou sfarsitul acestui an, "a dezinformat opinia publica" in mod deliberat, Bode sustinand ca lui Cuc i s-a comunicat ca magistrala de metrou nu poate fi finalizata…

- Cei peste 300.000 de locuitori ai cartierului bucureștean Drumul Taberei mai au de așteptat pana cand vor circula cu metroul. Lucrarile la Magistrala 5, Eroilor - Raul Doamnei, nu vor fi gata nici anul acesta, a anunțat noul ministru al Transporturilor.

- Ministrul propus pentru Ministerul Transporturilor, Lucian Bode a declarat in Parlament ca se va adresa Comisiei Europene pentru a solicita finantarea integrala a lucrarilor la Magistrala 6, pentru ca in prezent in formula de finantare actuala nu va reusi sa finalizeze obiectivul, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Ministrul propus pentru Transporturi si Comunicatii, Lucian Bode, a afirmat, miercuri, in cadrul audierilor din Parlament, ca tronsonul de metrou Drumul Taberei – Eroilor, de pe Magistrala 5, nu va putea fi receptionat in acest an.