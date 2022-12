Stiri pe aceeasi tema

- Tony Garnett, 30 de ani, a iertat-o ​​pe Sofia Karkadim, o ucraineanca de 22 de ani, și a plecat in țara sfașiata de razboi dupa iubita lui, pe care a adus-o inapoi, in siguranța, in Marea Britanie, relateaza Daily Mail.Agentul de paza și refugiata ucraineana traiesc o poveste de dragoste demna de o…

- ONU și Turcia au convenit asupra circulației navelor de-a lungul coridorului umanitar pe 31 octombrie. Astazi, 12 nave din 355 de mii de tone de produse agricole au parasit porturile Odesa, Cernomorsk și Iujnii catre țarile din Africa, Asia și Europa, transmite RBC-Ucraina cu referire la serviciul de…

- Mila Kunis, in varsta de 39 de ani, și soțul ei, Ashton Kutcher, au participat la premiile Oscar pe 27 martie, cand actorul Will Smith, in varsta de 54 de ani, l-a plesnit pe comediantul Chris Rock, dupa ce acesta a facut o gluma despre chelia Jadei Pinkett Smith. Actrița, originara din Ucraina, a vorbit…

- Britanicul Tony Garnett, care și-a parasit soția și cei doi copii pentru Sofia Karkadim , 27 de ani, a rupt relația cu refugiata ucraineana . Agentul de securitate a acuzat-o pe iubita sa ca are probleme cu alcoolul, motiv pentru care a și fost arestata de doua ori. Sofia a plecat acasa, in Ucraina,…

- O refugiata din Ucraina, care credea ca și-a gasit sufletul pereche in Anglia, este nevoita sa-și faca bagajele și sa se intoarca acasa, din cauza ca barbatul nu mai vrea sa auda de ea. Potrivit spuselor lui, fosta lui iubita, pentru care și-a parasit soția și copiii, are probleme cu bautura, iar el…

- Toata lumea știe povestea britanicului care și-a parasit soția și copiii pentru o refugiata ucraineanca. Acesta a crezut ca și-a gasit marea dragoste, dar s-a inșelat amarnic. La doar cateva luni de relație, cei doi s-au desparțit. Cel care a decis sa punct poveștii de iubire a fost chiar barbatul.…

- Britanicul in varsta de 30 de ani, tata a doi copii, care a decis in luna mai sa-și paraseasca familia pentru o refugiata din Ucraina pe care o cazase in locuința in urma razboiului, rupe tacerea. Dupa 4 luni de relație, Tony Garnett, spune ca a dat-o afara din casa pe femeie acuzand-o ca are un comportament…

- Britanicul Tony Garnett, care și-a parasit soția și cei doi copii pentru Sofia Karkadim , 27 de ani, a rupt relația cu refugiata sosita din Ucraina, relateaza Daily Mail . Potrivit declarațiilor agentului de securitate, femeia ar avea probleme cu alcoolul, accese de furie necontrolata și nu se ințelegea…