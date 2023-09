Telemea cu E. Colli, Salmonella și Stafilococ, fabricată în Sibiu. DSVSA trage semnalul de alarmă Atentie la produsele cumparate de la sibieni! DSVSA a gasit branza contaminata. ”Pe arcursul anului 2023 au fost prelevate și analizate un numar de 79 probe de produse lactate, din diferite categorii de produse (telemea, caș, urda, produse acidofile, unt, cașcaval ). S-au inregistrat depașiri ale limitelor maxim admise pentru criteriile microbiologice (E. Colli, Salmonella SPP, Stafilococ CP) pentru un numar de 14 probe produse lactate, dispunand masurile impuse de legislația sanitara veterinara. In urma controalelor efectuate la nivelul exploatațiilor de animale producatoare de lapte, au fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

