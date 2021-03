Prin Planul de Redresare si Rezilienta (PNRR) se tinteste o structura guvernamentala a datelor pe care statul le detine, respectiv un nucleu de date integre care sa poata fi folosit de institutiile interesate, iar PNRR ofera o mare oportunitate de a ne incadra in termen, pentru ca programul se termina in august 2026, a declarat joi, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ciprian Teleman. "In afara PNRR va trebui sa gasim parghii politice pentru a stimula educatia celor care nu mai sunt inrolati in momentul de fata in sistemul de instructie, respectiv cetatenii, pentru a folosi instrumentele…