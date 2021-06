Stiri pe aceeasi tema

- Telekom Romania continua sa imbunatațeasca experiența clienților pe www.telekom.ro și anunța o noua facilitate disponibilainpremiera pe site-ul oficial, prin intermediul careia vizitatorii pot vizualiza telefoanele disponibile in format 3D. Pentru ca vizitatorii site-ului sa poata identifica mai ușor…

- Telekom Romania continua sa imbunatațeasca experiența clienților pe www.telekom.ro și anunța o noua facilitate disponibila in premiera pe site-ul oficial, prin intermediul careia vizitatorii pot vizualiza telefoanele disponibile in format 3D. Pentru ca vizitatorii site-ului sa poata identifica mai ușor…

- UEFA a aprobat un nou model de distribuție financiara pentru ciclul 2021-25 al UEFA Women’s Champions League, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Noul model de distribuție financiara va contribui la asigurarea sustenabilitații pe termen lung a fotbalului feminin european prin:- Creșterea semnificativa…

- Compania HiSky va opera in premiera, in 2021, de pe Aeroprotul Internațional ”Avram Iancu” Cluj zboruri regulate și curse charter turistice, unele in premiera absoluta.Noutațile sunt zborurile spre Lisabona, din 28 aprilie, cu o frecvența de 2 curse pe saptamana, in zilele de miercuri și duminica, dar…

- Ca parte a strategiei sale REset Plastic, Lidl implementeaza constant masuri pentru a reduce utilizarea plasticului și, in același timp, pentru a se orienta mai mult catre plasticul reciclat. Aceste demersuri contribuie la acțiunile implementate de intreg Grupul Schwarz, din care retailerul face parte,…

- Slovena Nika Kriznar a cucerit in premiera Globul de Cristal rezervat invingatoarei Cupei Mondiale feminine de sarituri cu schiurile, la finalul ultimului concurs al sezonului, desfasurat duminica pe trambulina mare de la Ceaikovski (Rusia), informeaza DPA. Kriznar a acumulat 871 de puncte…

- Inca o ediție din Burlacul a luat sfarșit, insa intr-un mod cu totul și cu totul neașteptat! Premiera la Burlacul. Ce decizie a luat Andi Constantin la Ceremonia Trandafirului? Nimeni nu se aștepta sa faca asta!