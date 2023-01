Stiri pe aceeasi tema

- Șeful MAE a declarat ca nu a identificat semnale externe pe tema scandalului generat in jurul doctoratului ministrului Bode, in ce privește aderarea la Schengen, votata in Consiliul JAI, unde participa șeful de Interne.

- Aproape 1,2 milioane de romani au primit o noua transa de ajutoare alimentare si 360.000 de elevi cate 500 de lei pentru rechizite si haine, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), intr-un comunicat dat marti publicitatii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Zeci de procese au fost deschise la Curtea de Justitie a Uniunii Europene impotriva sanctiunilor UE impuse in urma invaziei Ucrainei, de catre oligarhi ruși dar și de unele companii rusești, conform presei germane, citate de dpa și Agerpres. Printre cele 61 de acțiuni se numara și cea a lui Roman Abramovici,…

- Peste 900 de proiecte au fost contractate pana acum prin Programul Operațional Regional 2014-2020 numai in Regiunea Vest. Valoarea totala a acestora este de aproape 1,15 miliarde de euro – bani europeni ce au fost sau urmeaza sa fie investiți in regiune.

- Liderii europeni se cearta cu privire la nivelul a doua plafoane ale prețurilor la energie: gaze naturale in Europa și exporturile rusești de petrol.Nu conteaza daca produsul final seamana mai degraba cu o himera. Primul dintre plafoanele energetice este cel intern: prețul cu ridicata al gazelor in…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) In ciuda creșterilor de preț din piețe, clienții casnici de la noi platesc prețuri plafonate la gaze și energie electrica in marea lor majoritate, iar acest lucru se vede in clasamentul european: prețurile finale pentru casnici sunt, in Romania, in partea inferioara a clasamentului…

- 1 miliard de euro reprezinta fondurile atrase de Consiliul Județean Cluj pentru dezvoltarea județului Cluj prin proiecte implementate sau aflate in derulare. Anunțul a afost facut de președintele Consiliului Județean, Alin Tișe.In perioada 2008-2022 CJ Cluj a atras fonduri europene in valoare de 1 miliard…