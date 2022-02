Tehnologiile Continental din BMW iX creeaza o experienta inovativa utilizatorului Computer cu putere de calcul ridicata: combina funcțiile la bord. Head-Up-Display ofera informații intuitive de conducere. Echipamentele emisie-recepție cu tehnologie radio in banda ultra-larga ofera o baza esențiala pentru accesul fara cheie in vehicul prin intermediul telefonului inteligent. Acoperișul panoramic din sticla cu funcții inteligente creeaza o senzație unica de spațiu. Camera șoferului pe afișajul curbat imbunatațește siguranța și confortul la volan. Grupuri din Iași, Sibiu și Timișoara au lucrat in echipe internaționale de diverse tehnologii care doteaza vehiculul. Compania de… Citeste articolul mai departe pe autovital.ro…

Sursa articol: autovital.ro

- In Romania, echipe din centrele de cercetare și dezvoltare din Iași, Sibiu și Timișoara sunt implicate in dezvoltarea tehnologiilor pe care Continental le are integrate in modelul BMW iX. De asemenea, unele produse sunt fabricate in unitatea de producție de componente electronice din Timișoara. Camera…

- Computer cu putere de calcul ridicata: combina funcțiile la bord. Head-Up-Display ofera informații intuitive de conducere. Echipamentele emisie-recepție cu tehnologie radio in banda ultra-larga ofera o baza esențiala pentru accesul fara cheie in vehicul prin intermediul telefonului inteligent. Acoperișul…

- Fabrica de componente electronice a germanilor de la Continental din Timișoara produce o parte din componentele noului model electric de la BMW, iX. In Romania, echipe din centrele de cercetare și dezvoltare din Iași, Sibiu și Timișoara sunt implicate in dezvoltarea tehnologiilor pe care Continental…

