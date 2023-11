Stiri pe aceeasi tema

- Diana Videanu are toate motivele sa radieze de fericire! Fiica fostului primar al Bucureștiului are un soț perfect, un ajutor de nadejde atunci cand vine vorba de creșterea copilului. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in…

- Romania se confrunta cu un val de inregistrari falsificate menite sa induca oamenii in eroare. Autoritațile atenționeaza ca unele pot fi și periculoase. Klaus Iohannis cantand la acordeon muzica populara in formație cu Dragnea și Ciolacu, Volodimir Zelenski dand din buric, Putin facand coregrafie…

- Avem dovada clara a faptului ca Elena Basescu știe mereu sa ceara ajutor atunci cand are nevoie. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o pe aceasta in cele mai rare ipostaze de pana acum. Iata cat de bine se descurca la cumparaturi…

- Primarul comunei Lunca Bradului din județul Mureș, Alexandru Bexa, a participat, in urma cu cateva zile, cu Echipa Naționala de Fotbal a Primarilor din Romania, la un turneu de fotbal organizat in capitala Republicii Moldova, Chișinau. "Am avut marea onoare de a fi selecționat din nou intre cei 20 de…

- In anul 2022, operatorii economici atestați in exploatarea forestiera au raportat un volum de lemn exploatat mai mic cu 5,6% fața de anul 2021, arata statisticile prezentate vineri de INS.Conform aceleiași surse, in anul 2022 fața de anul 2021 s-a inregistrat o scadere cu 5,2% a volumului de lemn…

- Avem dovada clara a faptului ca Eugen Trica se descurca de minune in orice situație! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, su fost pe „urmele” lui și l-au surprins in cele mai rare ipostaze de pana acum. Iata ce a facut celebrul antrenor de fotbal pentru a ajunge pe…

- Primarul comunei Frata, Cristian Cherecheș, face parte din Naționala Primarilor din Romania, cu care a participat ieri la un meci amical, cu ocazia inaugurarii terenului sintetic din Ungheni, impotriva unei selecționate a Federației Romane de Fotbal, din care au facut parte și foștii internaționali…

- Nu ne mai desparte foarte mult timp pana la dubla pe care echipa nationala de fotbal o va disputa impotriva Israelului si a celor din Kosovo. Romania se afla pe locul al doilea in Grupa I a preliminariilor Campionatului European de Fotbal care va avea loc in 2024 in Germania.„Tricolorii” au strans 8…