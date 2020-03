Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei FCSB, Bogdan Vintila, a declarat joi seara, dupa calificarea in semifinalele Cupei Romaniei, ca isi felicita jucatorii pentru atitudine. El a vorbit si despre Cristian Balgradean, precizand ca nu i-a “cazut bine” ce a facut acesta, potrivit news.ro.“Imi felicit jucatorii…

- Vasile Miriuța, antrenorul celor de la Hermannstadt, și-a felicitat jucatorii dupa meciul cu FCSB, chiar daca au pierdut, 1-2, și au ratat calificarea in semifinalele Cupei Romaniei. „Nu trebuia sa pierdem niciodata! Daca nu te mai concentrezi pe final, se poate intampla asta. Baieții au jucat minunat!…

- Hermannstadt - FCSB // E al treilea sezon consecutiv cand Hermannstadt reușește sa ajunga in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Pe teren propriu, la Sibiu, echipa este neinvinsa in acest sezon. Pentru confruntarea cu FCSB., antrenorul principal Vasile Miriuța nu se va baza pe David Caiado, Daniel…

- Antrenorul echipei AFC Hermannstadt, Vasile Miriuta, spune ca partida de joi seara, cu FCSB, din sferturile Cupei Romaniei la fotbal, va fi una extrem de grea pentru formatia sa, dar ca spera la un rezultat pozitiv. ''Ne asteapta un meci extrem de greu joi seara. Intalnim o echipa…

- * Atacantul Adrian Balan si fundasul central Alin Dobrosavlevici au semnat ieri cu FC Hermannstadt. Cei doi se afla in Spania, la Marbella, unde au intrat deja in programul de pregatire al echipei sub comanda lui Vasile Miriuta.In varsta de 29 de ani, varful de atac Adrian Balan este originar din Bucuresti…

- Vasile Miriuta a fost (re)instalat, marti, in functia de antrenor principal al A.F.C. Hermannstadt. El a semnat un contract pana la finalul sezonului, potrivit news.ro."Vasile Miriuta a fost (re)instalat astazi in functia de antrenor principal al A.F.C. Hermannstadt! Tehnicianul in varsta…

- Vasile Miriuta a fost instalat, marti, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal FC Hermannstadt, pe care a mai pregatit-o si in sezonul trecut, cand a salvat-o de la retrogradare, potrivit site-ului oficial al clubului. Tehnicianul in varsta de 51 de ani a semnat un contract valabil pana…

- CS Universitatea Craiova a fost detronata de pe locul 3 in clasament, dupa ce a pierdut meciul cu FCSB, scor 0-2, disputat, duminica, pe Arena Naționala.Fanii oltenilor au protestat intr-un mod inedit la adresa favoriților, intorcandu-le acestora spatele, scandand: ”Rușine, rușine sa va fie!”.Acest…