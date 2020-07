Teatrul de Animaţie Ţăndărică şi Teatrul Elisabeta pregătesc spectacole cu priză la public Dupa un prim weekend de teatru in aer liber bine primit la "Bucurestii lui Caragiale", Teatrul Bulandra, UNATC, Teatrul de Animatie Tandarica si Teatrul Elisabeta pregatesc spectacole cu priza la public pentru cel de-al doilea weekend de festival: 25 si 26 iulie. Astfel, pe scena festivalului din Parcul Cismigiu, publicul poate vedea la "Bucurestii lui Caragiale" doua comedii contemporane, un spectacol interactiv pentru copii si o montare inedita dupa I.L. Caragiale. Cea de-a opta editie a Festivalului "Bucurestii lui Caragiale" este organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB, in perioada 18… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

