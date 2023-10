Teatrul Aureliu Manea a împlinit vârsta de 75 de ani In urma cu exact 75 de ani – mai exact, in data de 16 octombrie 1948 – Teatrul din Turda prezenta publicului prima sa premiera – spectacolul “O scrisoare pierduta” de I. L. Caragiale. In decursul acestor ani, teatrul a continuat sa creeze spectacole pentru public devenind un loc special grație activitații sale, a proiectelor cultural-artistice, educaționale și sociale pe care le-a dezvoltat și pe care le dezvolta in continuare pentru comunitatea locala. “Cu ocazia implinirii celor 75 de ani, fațada cladirii Teatrului, monument istoric, va fi luminata in albastru, iar cladirea fostei Fabrici de… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

