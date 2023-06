Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a venit cu o reacție, dupa ce primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat ca lucrarile de reparație a porțiunii de pe strada 31 august 1989 din Chișinau au fost sistate, la sfarșitul lunii martie, de catre Guvern. Oficialul a declarat ca municipalitatea efectueaza lucrarile…

- Dupa opt zile in care timișorenii au putut vedea 31 de spectacole din 15 țari, cea de-a XIV-a ediție a festivalului TESZT – una speciala in cadrul programului Timișoara, Capitala Europeana a Culturii 2023 – care a reunit peste 3.000 de spectatori in salile teatrului, cele ale companiilor de teatru…

- Autoritațile din Chișinau anunța ca in zilele de marți și miercuri, 30 – 31 mai, Piața Centrala și Piața Avicola din strada Carbunari 9, va lucra in regim obișnuit. Piețile vor fi insa inchise in zilele de joi și vineri, 1 și 2 iunie.

- La 105 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, ministrul culturii, Lucian Romașcanu, spune ca și astazi reunirea celor doua state ar reprezenta un raspuns pentru cele mai stringente probleme. Potrivit oficialului, clasa politica de la Chișinau și București trebuie sa se asigure ca un astfel de proces…

- Artistii Nicolae Botgros, Grigore Lese si Nicolae Zamfir au fost premiati, luni seara, de ministrii Culturii din Romania si Republica Moldova, Lucian Romascanu si Sergiu Prodan, in cadrul spectacolului "Limba romana este patria mea!", care a avut loc in Palatul National "Nicolae Sulac" din Chisinau.Cei…

- Reacția ministrului Culturii, Sergiu Prodan, privind cedarea cladirii Bibliotecii Naționale Mitropoliei Basarabiei a stirnit un alt val de reacții pe rețelele de socializare. Activistul civic Vitalie Sprinceana a venit cu un mesaj pe rețelele de socializare prin care spune ca „ministrul Culturii a vorbit...…

- Cartile vechi si rare ale Bibliotecii Nationale nu vor fi relocate, atit timp cit noile conditii nu vor fi mai bune decit cele din prezent. sint asigurarile ministrului Culturii, Sergiu Prodan, in contextul discutiilor privind retrocedarea unei anexe a bibliotecii catre Mitropolia Basarabiei. Ministrul…