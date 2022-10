Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Elon Musk și Angelina Jolie nu ar fi ajuns in Romania, la petrecerea de la Castelul Bran, conform spuselor a doua surse din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), citate de Libertatea.Noaptea trecuta a avut loc o petrecere la Castelul Bran la care au participat unii dintre cei mai…

- Romania vuiește de trei zile despre prezența miliardarului Elon Musk la Castelul Bran, unde s-a organizat o petrecere de Hallowen, dar nimeni nu l-a vazut pe acesta. Nici Angelina Jolie, vehiculata ca prezența surpriza la party, n-a aparut in nicio poza sau informație oficiala, astfel ca din cate se…

- Castelul Bran era aproape gata duminica la pranz de petrecerea de Halloween la care ar urma sa ajunga mai mulți miliardari și milionari americani. Locul a fost umplut cu decorațiuni de sarbatoare: de la dovleci la funii de usturoi, in timp ce in mijlocul curții a fost montata o scena. La ora 16.00,…

- Elon Musk și invitații sai celebri, de la miliardari și pana la actori faimoși, și-au inceput distracția de Halloween la Stana Turistica Sergiana din Poiana Brașov, sambata seara, cu țuica de prune și paine fierbinte pe vatra. Duminica, petrecerea se muta la Castelul Bran. Departe de ochii lumii, artiști…

- Ieri seara a fost nebunie mare la Castelul Bran cu petrecerea de Halloween organizata de Elon Musk. Magnați ai lumii și celebritați de la Hollywood s-au intrecut care mai de care in costume infricoșatoare și s-au distrat pe cinste la noi in țara. Printre aceștia s-au numarat și Peter Thiel, co-fondatorul…

- Posibila venire a lui Elon Musk in Romania a creat instantaneu ocazia unor businessuri in zona Castelului Bran. Ceea ce se știe cert in acest moment este ca Castelul Bran a fost inchiriat de un grup de miliardari din Statele Unite, pentru Halloween, care este sarbatorit in ultima zi a lunii octombrie.…

- Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, organizeaza o petrecere la Bran, la care printre invitați se afla Angelina Jolie, magnatul american Peter Thiel, fondatorul PayPal, si partenerul acestuia, miliardarul Matt Danzeisen. Potrivit mediaflux.ro, pe lista se mai afla Sergey Brin, fondatorul Google,…

- Unii dintre cei mai bogați oameni de pe planeta se pregatesc sa petreaca Halloween-ul in Romania, la Castelul Bran. Printre ei se numara Elon Musk și Angelina Jolie. Peter Thiel, fondatorul PayPal, a ajuns deja in țara noastra. Miliardarii lumii se pregatesc de o mare petrecere care va avea loc la…