Teama de inteligența artificială: Managerii de risc ai marilor companii văd etica AI ca un risc major pentru economia globală Majoritatea directorilor responsabili cu riscurile (CROs) din cadrul companiilor care iau parte la WEF considera etica IA ca facand parte dintre pricipalele pericole la adresa economiei globale in urmatoarele șase luni. Peste 85% dintre ei au declarat ca se așteapta la o volatilitate continua a condițiilor economice și financiare in cadrul și intre economiile majore, in a doua parte a lui 2023. Etica IA apare intre principalele riscuri macroeconomice alaturi de deteriorarea condițiilor geopolitice, inflație, intreruperea lanțurilor de aprovizionare și tranziția ecologica. ”Bulversari… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

