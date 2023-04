Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș și medicul stomatolog Mihai Stoenescu formeaza o familie cu acte din toamna lui 2019, cand au trecut pe la Starea Civila insoțiți de cei 3 copii ai lor, mezina Iris, fiind bebeluș in acea perioada,nu s-a dezlipit de brațele mamei sale. Teoretic, cei doi visau la o nunta pe plaja in Grecia,…

- Cel de-al 19-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de surprize, atat in randul concurentilor, cat si la masa juriului si inclusiv in sistemul de acordare a premiilor. Astfel, incepand din acest sezon, publicul de acasa isi va putea…

- Mihai Petre revine la Te cunosc de undeva!, in calitate de jurat permanent in cel de-al 19-lea sezon al transforming show-ului de la Antena 1. Alaturi de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob si Aurelian Temisan, Mihai Petre va juriza prestatiile

- Mihai Petre se alatura juriului „Te cunosc de undeva!”. Celebrul dansator face primele declarații despre noul sau proiect de la Antena 1 și este incantat ca revine pe micul ecran. Mihai Petre revine la Te cunosc de undeva!, in calitate de jurat permanent in cel de-al 19-lea sezon al transforming show-ului…

- Adda si Stand up artistul si Codruta Filip si Inima petrecerii vor concura alaturi de Nicole Cherry si Poetul rapp si Amna si Milionara din Tenerife, dar si de CRBL si Vocea din online si Anca Turcasiu si Rebelul cu inima rock in cel de-al 19-lea sezon Te

- Au inceput filmarile pentru cel de-al 19-lea sezon „Te cunosc de undeva!”. Alina Pușcaș și Pepe sunt in continuare prezentatorii show-ului de la Antena 1, iar in curand vor fi anunțate și numele vedetelor care vor participa la concurs. Au inceput filmarile pentru cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de…

- Alina Pușcaș a fost vazuta de paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro intr-un mall din Capitala. Aceasta nu a mers singura, ci insoțita de una dintre prietenele sale și au petrecut timp impreuna, alegand mai multe obiecte pe care le-au achiziționat.

- Andreea Balan a impartașit de sambata momente unice pe care le-a petrecut in India in compania invațatorului spiritual Sadhguru, iar azi a venit timpul sa le arate fanilor ei și partea mai puțin fermecatoare a experienței ei in țara asiatica. Jurata de la ”Te cunosc de undeva!” a filmat momentul in…