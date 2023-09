Stiri pe aceeasi tema

- Nominalizarile la MTV Video Music Awards 2023 Gala MTV Video Music Awards 2023 va avea loc pe data de 13 septembrie in New Jersey, iar ieri au fost anunțați artiștii nominalizați. Cu un numar de opt nominalizari, Taylor Swift va fi, fara indoiala, vedera galei din acest an. Asta dupa ce anul trecut,…

- Ce s-a ales de cea mai tanara caștigatoare la LOTO. A devenit milionara in euro pe vremea cand avea doar 16 ani, dar anii au trecut și situația s-a schimbat complet. De la o viața de lux, pe care o traia cu ajutorul milioanelor de euro, a ajuns in pragul saraciei. Cea mai tanara caștigatoare […] The…

- Thailanda pregateste planuri de rezerva pentru a face fata unei secete potentiale, care ar putea dura mai multi ani si ar ameninta aprovizionarea mondiala cu zahar si orez, transmite Bloomberg, inforemaza Agerpres.Potrivit unor oficiali guvernamentali, precipitatiile cazute in sezonul musonic actual…

- Dumitru Crudu este un poet și dramaturg de limba romana din Republica Moldova. Este caștigator al Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului”, organizat de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) și de Fundația Principesa Margareta a Romaniei, ediția 2003. Este membru al Uniunii…

- Nina Hariton este marea castigatoare Chefi la cutite, sezonul 11. Un sezon care a inregistrat mai multe premiere: prima femeie care a luat cutitul de aur, prima femeie cu cutitul de aur care castiga finala Chefi la cutite si o finala cu toate cele trei cutite de aur.

- VIDEO ȘTIREA TA| A venit caldura, s-a dat startul la marea balaceala in Alba Iulia: Fantana arteziana din Parcul Unirii transformata din nou in piscina VIDEO ȘTIREA TA| A venit caldura, s-a dat startul la marea balaceala in Alba Iulia: Fantana arteziana din Parcul Unirii transformata din nou in piscina…

- Superstarul din Formula 1, Lewis Hamilton, 38, a fost surprins in compania unui model brazilian, Juliana Nalu (25). „Pilotul ar juca la doua capete”, scrie AS, in contextul in care exista informații ca Hamilton ar avea o idila cu Shakira, fosta partenera a lui Pique. GALERIE FOTO. Juliana Nalu, noua…