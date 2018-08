Valeriu Ionut Radulescu, taximetristul turistilor israelieni care sustin ca au fost agresati de jandarmi la protestul de vineri al Diasporei, s-a prezentat joi la Parchetul Militar Bucuresti pentru a depune o plangere penala.



El a relatat ca jandarmii au oprit masina in care se aflau patru turisti israelieni si au inceput sa-i loveasca fara niciun motiv cu pumnii si bastoanele.



"Sunt taximetristul batut cu turistii israelieni in masina. Am plecat de la un hotel din Bucuresti, ma duceam spre un club si ne-au oprit jandarmii si au inceput sa ne bata. La intersectia Ion Mihalache…