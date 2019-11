Taximetriștii din Timișoara, liberi să majoreze tarifele. Ce proiect au aprobat consilierii locali Persoanele care au nevoie de un taxi au șanse mari sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru a beneficia de acest serviciu pe raza Timișoarei. In ultimul plen, aleșii locali au votat un proiect de hotarare „pentru ajustarea tarifului maximal in vederea efectuarii serviciului de transport in regim de taxi”. Concret, proiectul prevede ajustarea […] Articolul Taximetriștii din Timișoara, liberi sa majoreze tarifele. Ce proiect au aprobat consilierii locali a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alesii locali au aprobat durata efectiva a concediului de odihna pentru personalul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, unitate medical aflata in subordinea Consiliul Local Municipal.Astfel, angajatii spitalului vor beneficia de zile suplimentare de concediu astfel:3 zile de concediu de…

- Consilierii locali timișoreni au aprobat proiectul de hotarare privind tarifele aplicate pentru parcare pe raza municipiului. Acestea au ramas identice... The post Tarifele de parcare in Timișoara raman neschimbate appeared first on Renasterea banateana .

- Persoanele certate cu bunul simț, care iși abandoneaza deșeurile in spațiul public, continua sa fie sancționate la Timișoara, insa nu dupa noua lege, mult mai drastica, care a fost publicata recent in Monitorul Oficial. Mai mulți nesimțiți au fost depistați și amendați cu 1.000 de lei, pentru ca au…

- Potrivit proiectului aprobat de consilieri, se vor achizitiona 20 de sisteme de inregistrare body cam, fiind prevazuta suma de 40.000 de lei. dar si 20 de statii de emisie-receptie dotate cu GPS, suma prevazuta fiind de 46.000 de lei. Urmeaza organizarea licitatiei, dupa care aparatele vor…

- Conform proiectului de hotarare adoptat cu unanimitate de voturi, in sedinta de luni a Consiliului Local Municipal Arad, 7.639 de elevi vor beneficia de burse, care au fost impartite in patru categorii: burse de performanta - 90 de lei, burse de merit - 80 de lei, burse de studiu - 70 de lei si burse…

- Consilierii locali vor vota, in urmatorul plen, un proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor care vor fi aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timișoara. Astfel, din documentația care insoțește proiectul, aflam ca șoferii nu vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru…

- Consilierii municipali din Buzau au aprobat, luni, intr-o sedinta extraordinara, gradul de crestere al tarifelor la apa si canalizare pana in anul 2025. Cresterile vin dupa ce Compania de Apa din Buzau va primi aproximativ 290 de milioane de euro, finantare europeana, pentru investitii in serviciile…

- Astazi, in sala ,,Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta a avut loc sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Constanta.Pe ordinea de zi a sedintei se afla un singur proiect.Proiectul ordinii de zi:Proiect de hotarare privind aprobarea planului de restructurare a obligatiilor…