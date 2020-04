Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere prevederile Ordonantelor militare in vigoare, polițiștii din structurile si subunitatile din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, in colaborare cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzau și reprezentanți ai Politiei Locale au continuat activitatile de verificare a persoanelor,…

- Efective din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, insoțiți jandarmi si politisti locali, cu sprijinul forțelor apararii naționale au organizat si executat o razie pentru verificarea modului de respectare a reglementarilor legale instituite in aceasta perioada a starii de urgența. In cadrul…

- La data de 18 februarie a.c., 307 polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au fost angrenați in activitațile Post-ul Peste 400 de sancțiuni contravenționale și 25 de permise de conducere reținute de polițiștii dambovițeni in 24 de ore apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Peste 160 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiști la data de 12 februarie a.c., cu ocazia acțiunilor organizate pe raza județului Satu Mare. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost prezenți la data de 12 februarie a.c., pe principalele artere rutiere…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 3 februarie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 70 de sancțiuni contravenționale, in valoare…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 27 ianuarie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 70 de sancțiuni contravenționale, in valoare…

- In perioada 25 – 26 ianuarie 2020, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au intervenit la 63 de evenimente, din care 62 au fost solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Au fost constatate 33 de infractiuni si au fost aplicate 479 de sanctiuni contraventionale, in…

- Politistii din cadrul Politiei orasului Murgeni au retinut cinci persoane din Murgeni, banuite de comiterea infractiunilor de talharie calificata, furt calificat, amenintare si distrugere, care au fost audiate in cursul zilei de marti, in urma unor perchezitii domiciliare, au informat reprezentantii…