- Anul nou vine cu un val de cresteri de taxe si impozite locale. Proprietarii de case, terenuri sau masini vor plati sute de lei in plus. Toate darile la stat cresc cu 13.8%. Este vorba despre indexarea cu rata inflatiei. Economistii spun ca aceasta majorare e mana cereasca pentru primari, care au anul…

- FERIȚI… Creșterea ingrijoratoare a cazurilor de rujeola, precum și numarul mare de spitalizari in secțiile de pediatrie și boli infecțioase al copiilor infectați, i-au determinat pe cei din conducerea Ministerului Sanatații sa declare, marți, epidemie de rujeola la nivel național, pentru a face posibila…

- MASURA… Reprezentanții IPJ Vaslui au anunțat in aceasta seara faptul ca, fiind ninsoare și viscol puternic in zona, s-a luat masura inchiderii segmentului Huși – Albița. Vizibilitatea pe sosea este extrem de redusa, avertizeaza polițiștii. „Avand in vedere situație meteo nefavorabila, vizibilitatea…

- Locuitorii municipiului Suceava, dar și cei care desfașoara aici activitațile economice vor avea mai mult de platit catre bugetul local in 2024, in contul taxelor și impozitelor locale, ca urmare a indexarii acestora cu rata inflației. Mai exact, cu 13,8%. Masura, care se aplica conform legii in ...

- DOLIU LA BLAGEȘTI… Primarul comunei Blagești, Alec Chirila, a murit in aceasta dimineața. Edilul avea varsta de 74 de ani și, de aproape 3 luni, fusese diagnosticat cu o tumoare cerebrala, aflata intr-o faza mult prea avansata pentru a se mai putea face ceva. Decesul a survenit in locuința sa din satul/comuna…

- PERMISIUNE… Chiar daca este autorul unui accident in urma caruia o copila de 6 ani și-a pierdut viața și apoi a fugit de la locul faptei apoi s-a dovedit și recidivist, Daniel Maximiuc se bucura, in continuare, de masura arestului la domiciliu. De data aceasta și magistrații Judecatoriei Vaslui au decis…

- RAPORT… Potrivit prevederilor legale, serviciile publice de asistenta sociala din cadrul consiliilor judetene, locale sau primariilor sunt cele care realizeaza toate masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei persoanelor cu handicap. Asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav sunt…