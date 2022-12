Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a fost convocat in regim de urgența Consiliul local al municipiului, pentru a se stabili sumele in vigoare de la 1 ianuarie 2023. Pana la aceasta data ADI Ecolect Mureș și Consiliul Județean Mureș nu au aprobat Regulamentul de stabilire a taxelor de salubrizare, respectiv a taxelor pentru utilizatorii…

- Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu vine in fața Consiliului Local Bacau cu un nou proiect de majorare a taxelor și impozitelor locale, așa cum a facut in fiecare an de cand a fost investit in funcție. Inițiativa a fost postata pe site-ul Primariei Bacau abia pe 11 decembrie, deși termenul maxim…

- Proiectul de ordonanta de urgenta publicat, deja, pe site-ul Ministerului Finantelor prevede modificari si in privinta valorii punctului de pensie, dar si acordarea de ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici. Asa-numita „Ordonanta trenuletul" cuprinde principalele masuri fiscal-bugetare care se…

- Incepand cu 1 ianuarie 2023, la Targu Mureș pasagerii pot calatori gratis pe autobuzele SC Transport Local. Hotararea a fost adoptata joi, 24 noiembrie, de Consiliul Local Targu Mureș, iar gratuitatea se va introduce pentru zilele de weekend și de sarbatori legale. "La inițiativa domnului primar dupa…

- Primaria orașului Targu Neamț invita marți, 22 noiembrie, ora 14, in sala de ședințe, cetațenii și agenții economici sa participe la dezbaterea publica privind aprobarea ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru anul 2023”. Potrivit lui Vasile Dron, consilierul personal…

- Continue reading Proiectul de Hotarare a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate in administrarea Spitalului de Psihiatrie Gataia, unitate din subordinea Ministerului Sanatații, precum și trecerea…

- Un proiect de lege prin care salile de jocuri de noroc vor ține evidența, electronic, a celor care intra in aceste locații a fost adoptat luni de Camera Deputaților. Actul normativ a fost inițiat de deputatul PNL de Alba, Florin Roman. De asemenea, se vor intocmi baze de date cu persoanele autoexcluse…