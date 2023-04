Taxele bisericești se plafonează în Oltenia Taxele bisericești se plafoneaza in Oltenia. Anunțul a fost facut de Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei, care a hotarat un plafon maxim pentru slujbe. Astfel, oamenii vor ști concret ce suma trebuie sa scoata din buzunar pentru o cununie, un botez sau o inmormantare. Hotararea luata in cadrul Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Craiova privind stabilirea cuantumului contribuțiilor de cult a fost transmisa catre toate parohiile. „S-a hotarat stabilirea unui plafon maxim in ceea ce privește contribuțiile credincioșilor pentru slujbele de cununie, botez și inmormantare la nivelul tuturor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

