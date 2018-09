Stiri pe aceeasi tema

- Surse judiciare au precizat faptul ca Adina Florea este fiica lui Dumitru Florea, consilier judetean la PSD Constanta. Consilierul judetean PSD Dumitru Florea este proprietarul mai multor parcele de teren in comuna Topraisar: un teren arabil (dobandit in perioada 1992 - 2013), in suprafata de 64 de…

- Dumitru Florea, consilier judetean PSD, este tatal Adinei Florea, procurorul constantean propus de ministrul Tudore Toader la sefia DNA. Aflat la al saselea mandat, consilierul judetean Florea este sigur ca fiica lui va face ordine in Anticoruptie, in nici trei luni.

- Adina Florea este procurorul propus de ministrul Justiției, Tudorel Toader, pentru șefia DNA. Pe langa faptul ca are un dosar in lucru la DNA, Adina Florea ar putea avea și legaturi politice.Surse judiciare au precizat faptul ca Adina Florea este fiica lui Dumitru Florea, consilier județean…

- „Cand ai cheltuit sub 40% din ceea ce ai avut alocat in sapte luni de zile, la ce sa te astepti? ” Consilierul guvernamental Darius Valcov a declarat, sambata, referitor la taierea bugetului Administratiei Prezidentiale, ca la rectificarea bugetara nu se acorda fonduri suplimentare „doar pentru ca iti…

- Potrivit anuntului postat pe site-ul Centrului pentru Seniori, tabara tematica pentru pensionari se va desfasura in Grecia, in localitatea Paralia-Katerini, pe parcursul a opt zile. Beneficiari vor fi 1.000 de pensionari care au cel putin 50 de ani impliniti si locuiesc in Bucuresti, si cu un venit…

- Consilierul local la Sectorul 1 București, Clotilde Armand, a publicat o lista a copiilor liderilor PSD angajați in funcții inalte la stat. "Programul ''Odrasla'' continua cu succes. Așadar:- Fiica domnului Daea este angajata...

- Actorul Pavel Bartoș a trait mari emoții. Fiica lui cea mare, Eva, a aflat notele la Evaluarea Naționala 2018. Zi cu emoții pentru elevii care au susținut saptamana trecuta Evaluarea Naționala 2018. Marți, 19 iunie, aceștia au aflat rezultatele la Evaluarea Naționala 2018. Notele sunt afișate la avizierele…

- Campionatul European de Tenis de Masa pentru Juniori va avea loc la Cluj-Napoca, in Sala Polivalenta, in perioada 15-24 iulie 2018, dupa ce Romania, o putere in sportul cu mingea din plastic, a castigat in urma cu doi ani, la Budapesta, lupta cu Cehia. La competitia din arena care a gazduit Campionatul…