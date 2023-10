Stiri pe aceeasi tema

- La Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) funcționeaza de marți un Task Force pentru combaterea cancerului in Romania format din reprezentanți ai instituției și medici implicați in lupta cu cancerul.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anuntat ca initiaza procesul prin care pacientii cu arsuri vor putea beneficia de servicii de consiliere psihologica si psihoterapie si vor avea acces la fizioterapie, conform unui plan recomandat de medicul de medicina fizica si de reabilitare. „Avem doua propuneri…

