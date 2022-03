Aproximativ 80 de refugiați ucraineni sunt internați in spitale din Romania, a anunțat, sambata, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, intr-o conferința de presa susținuta la Guvern. Rafila a aratat ca sistemul sanitar din Romania nu intampina dificultati in gestionarea cetatenilor veniti in tara in contextul razboiului din Ucraina. „In momentul de fata, numarul de solicitari la nivelul […] The post Task force la Guvern. Noi masuri in contextul razboiului din Ucraina. Zeci de refugiați, internați in spitale din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…