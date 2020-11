TARTĂ LA NIVEL DE ARTĂ: O rețetă simplă și delicioasă care va deveni virală O artista din Romania s-a lasat inspirata de spiritul sarbatorii de Halloween, decorand tarte delicioase. Preconizam ca videoclipurile de pe canalul ei de Youtube vor deveni, in scurt timp, virale. Youtube-ul este de mult timp in topul platformelor online pe care putem gasi o groaza de vlog-uri de cooking, unele... The post TARTA LA NIVEL DE ARTA: O rețeta simpla și delicioasa care va deveni virala appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- France, Spain, Germany, Portugal, Poland and Romania were the main producers of pumpkin in the European Union last year, according to data released on Friday by the European Statistical Office (Eurostat), on the occasion of celebrating Halloween, according to AGERPRES.In 2019, approximately…

- Daca doriți sa preparați o rețeta delicioasa de sezon, dar nu știți ce anume, aflați ca rețeta de tarta cu mere și struguri e un dulce delicios și simplu, pe care il poate face oricine. In plus, acest desert este ideal daca aveți invitați la masa, iar timpul de pregatit este unul scurt. Tarta cu […]…

- Pandișpanul se presupune ca a aparut in perioada Renașterii, probabil in Spania, și tot acolo s-ar fi combinat pentru prima data cu fructe. O varianta de sezon a delicatesei este cu prune. Rețeta pentru prajitura cu prune Ingrediente 350 de grame faina alba (tip 650) 1 lingurita rasa praf de copt 5…

- Poate titlul acestei rețete: „Tocana din gulaș de porc”, nu spune prea multe, insa gustul este deosebit, este ceva ce inspira nostalgie și iz de copilarie, este o rețeta simpla și delicioasa, ca la bunica acasa!

- Datorita cremozitații, iaurtul este folosit adesea și in rețetele multor prajituri, ba chiar este ingredientul de baza, care da o savuare speciala și lasa aluatul fluid, pentru ca, in final, desertul sa se topeasca in gura. Rețeta prajitura cu iaurt Ingrediente 1 litru de iaurt 8 oua 350 grame zahar…

- Daca ai pofta de ceva dulce, dar ai ramas fara idei, astazi iți propunem un desert simplu și gustos: tara de ciocolata cu capșune. Daca vei vrea sa imnulțești ingredientele pentru a o transforma intr-un tort supraetajat, e de ințeles. Cine poate spune „Nu!“ unui unui blat cu cacao și ciocolata? Ca sa…

- Placinta este un preparat de patiserie facut din foi de aluat, intre care se pune umplutura preferata de fiecare; fie branza, carne, cartofi, varza, dovleac, fructe sau ciocolata. Acest deliciu este des intalnit atat in Romania, Republica Moldova, cat și in sudul Ucrainei. Rețeta placinta cu branza…

- Prajitura cu capșune este un desert foarte simplu, pe care oricine il poate face in propria bucatarie. De asemenea, de menționat este ca aceste capșune pot fi inlocuite cu succes cu zmeura, piersici sau oricare alte fructe va plac mai mult. Iata cum se prepara și care sunt ingredientele. Prajitura cu…