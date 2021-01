TAROM: Pasagerii cursei spre Amsterdam, de sâmbătă, trebuie să prezinte la îmbarcare test negativ antigen COVID-19 Pasagerii cursei TAROM RO361 Bucuresti OTP - Amsterdam AMS, de sambata, trebuie sa prezinte la imbarcare un test negativ antigen COVID-19, anunta compania pe pagina sa de Facebook.



"Conform ultimelor decizii emise de autoritatile olandeze va comunicam faptul ca toti pasagerii care intentioneaza sa calatoreasca spre AMS au nevoie de un test antigen negativ COVID-19, efectuat cu cel mult 4 ore inainte de imbarcarea catre aceasta destinatie. Mentionam faptul ca prezentarea acestui test antigen este obligatorie incepand din 23 ianuarie 2021 (00:00 local Amsterdam), fiind necesara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

