- Compania TAROM a raspuns solicitarii Șantierului Naval Braila și a dus 23 de italieni blocați de criza declanșata de coronavirus pe platforma de la Braila, iar la intoarcere a adus in țara 122 de romani care lucreaza la sucursalele din Italia ale aceleiași companii.

- Opt cetateni romani blocati in Italia vor fi repatriati in aceasta seara cu o aeronava MApN si vor fi plasati in carantina in Bucuresti. Acestia erau fie turisti, fie urmau tratament medical de urgenta.

- Incidentul a avut loc duminica seara, la puțin timp dupa ce avionul a decolat de pe aeroportul Henri Coanda. Cursa Bruxelles - București era programata pentru ora 19.40, insa, la scurt timp dupa decolare, piloții au fost nevoiți sa se intoarca la sol dupa ce aeronava a fost lovita de fulger.Toți pasagerii…

- Un avion Boeing 737-300, care opera pentru Tarom pe ruta Bucuresti – Cluj, a revenit la Otopeni. Zborul ar fi fost afectat de un senzor defect, potrivit Mediafax. Aeronava ar trebui sa decoleze din nou in scurt timp.Citește și: Simona Halep a caștigat DRAMATIC finala turneului din Dubai…

- Sase romani de pe vasul de croaziera Diamond Princess, care s-a aflat 14 zile in carantina in Japonia, din cauza epidemiei cu noul coronavirus vor fi adusi, azi, in Italia cu un avion militar in care se afla 30 de italieni si alti cetateni europeni. Cei sase sunt doi turisti si patru membri ai echipajului.…

- Zborul FZ 1796 al companiei Fly Dubai, care a plecat la data de 30 decembrie 2019 la ora 23.55 din Bucuresti catre Dubai, a fost intors pe Aeroportul Otopeni dupa 20 de minute de la decolare din cauza unor probleme tehnice pe care le a avut aeronava. Un pasager al acestei aeronave a povestit in presa…