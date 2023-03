Tarifele RCA ar putea fi plafonate la nivelul lunii martie 2022 Autoritatea de Supraveghere Financiara ( ASF ) propune plafonarea prețului RCA la nivelul din martie 2022. ASF va inainta, luni, Ministerului Finantelor Publice o propunere privind stabilirea unor tarife pentru asigurarile auto la nivelul celor din luna martie a anului trecut. Proiectul pentru plafonarea tarifelor RCA la nivelul lunii martie 2022 pentru o perioada de șase luni vine cu o precizare extrem de importanta. Plafonarea se va face la tarifele practicate de fiecare asigurator in parte la data de 1 martie 2022, potrivit unor surse din piața asigurarilor, relateaza bzi.ro , care citeaza… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

