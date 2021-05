Tarifele pentru ridicarea gunoiului din Alba Iulia care vor fi practicate odata ce noul operator al centrului ecologic de la Galda de Jos va incepe sa acționeze in Alba Iulia, au fost facute publice de primaria Alba Iulia. Mai exact, actualul operator Polaris va pleca din Alba Iulia, iar in locul lor va activa Asocierea […] Citește Tarifele pentru gunoi la Alba Iulia vor crește din nou. Noile prețuri practicate de RER și RETIM, puse in dezbatere publica in Alba24 .