Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile din campionatul Greciei se vor disputa cu porțile inchise pana pe 12 februarie 2024. Aceasta sancțiune vine ca o consecința a incidentelor violente de la un joc de volei programat joi, in care un polițist a fost ranit și se afla in stare grava. Interdicția poate fi aplicata și la partidele…

- Transhumanța, stramutarea sezoniera a turmelor, a devenit partea patrimoniului imaterial UNESCO. Ministerul Culturii explica intr-un comunicat ca dosarul a fost unul multinațional, demersurile fiind susținute de Romania și de alte state din Europa, precum Albania, Andorra, Austria, Croația, Franța,…

- Europa si-a pierdut capacitatea de autodeterminare, nu poate stabili care sunt obiectivele sale si nu isi poate da seama ce mijloace ar trebui folosite pentru a-si atinge obiectivele, a declarat premierul ungar Viktor Orban, miercuri, la Zurich, intr-un discurs public sustinut cu ocazia sarbatoririi…

- Peisajul energetic din sud-estul Mediteranei este rearanjat dupa razboiul Israel-Hamas, Grecia și Cipru cautand o poziționare strategica in tranzitul și exploatarea resurselor regiunii, scrie energypress.gr.Deși incertitudinea va umbri pentru mult timp, investițiile se mișca, iar Atena și Nicosia…

- ”Alessio Menegazzo a fost numit de catre PPC, cel mai mare grup de energie din Europa de Sud-Est, in functia de CEO si Country Manager al companiilor detinute in Romania. El are misiunea de a conduce transformarea acestor companii in lideri ai tranzitiei energetice, care sa sustina dezvoltarea economica…

- Vanzarile pachetelor de vacanta in 2023 sunt aproape de nivelul de dinainte de pandemia de Covid-19, conform afirmatiilor reprezentantilor mai multor agentii de turism, chiar daca preturile „au explodat” comparativ cu 2019. Sunt chiar si cazuri in care vanzarile au crescut cu 200% in acest an fata de…

- Marele plan al Greciei pentru da lovitura in Europa: ce vrea sa faca Atena pentru a crește economia!Guvernul conservator al Greciei lucreaza la un plan de integrare a sute de mii de migranti fara acte pentru a acoperi penuria de muncitori in agricultura, constructii si turism, au declarat miercuri oficiali…

- Vremea extrema continua sa faca prapad in Europa! Teritoriul Greciei se afla sub furia furtunii Elias, care a adus cantitati mari de grindina. In urma condițiilor meteo, a fost distrusa o mare parte din cultura din sudul tarii. Ce se va intampla in perioada urmatoare.