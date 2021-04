Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) anunța tarife mai mici la convorbirile telefonice, iar prevederea intra in vigoare la 1 iulie 2021. Potrivit ANCOM, incepand cu 1 iulie 2021 operatorii de telefonie fixa si mobila care activeaza pe piata din Romania vor…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a anuntat miercuri, 28 aprilie, ca, incepand cu 1 iulie 2021, operatorii de telefonie fixa si mobila care activeaza pe piata din Romania vor reduce tarifele pentru terminarea apelurilor in propriile retele, informeaza ANCOM, intr-un…

- “Incepand cu 1 iulie 2021, operatorii de telefonie fixa si mobila care activeaza pe piata din Romania vor reduce tarifele pentru terminarea apelurilor in propriile retele ca urmare a stabilirii, la nivel european, a unor tarife maxime in acest sens. Astfel, tariful pentru terminarea apelurilor mobile…

- ​Începând cu 1 iulie 2021, operatorii de telefonie fixa și mobila care activeaza pe piata din România vor reduce tarifele pentru terminarea apelurilor în propriile rețele ca urmare a stabilirii, la nivel european, a unor tarife maxime în acest sens, a anunțat miercuri Arbitrul…

- Operatorii de telefonie fixa si mobila care activeaza pe piata din Romania vor reduce, incepand cu 1 iulie 2021, tarifele pentru terminarea apelurilor in propriile retele ca urmare a stabilirii, la nivel european, a unor tarife maxime in acest sens, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala pentru…

- Incidenta scade in continuare, la nivelul municipiului Constanta.Incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 3,49 cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ieri cand a fost raportata incidenta de 3,58 de cazuri la mia de locuitori.La nivelul judetului Constanta, incidenta…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 5,18 in scadere fata de ziua precedenta, cand era 5,42. La nivelul judetului, rata este azi 4,39, tot in scadere fața de ieri, cand era 4,53. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Peciu Nou: 15,05. Astazi, conform datelor furnizate…

- In fiecare an, la data de 11 februarie este marcata Ziua Europeana a Numarului Unic de Urgența 112, numar comun al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, utilizat pentru a solicita intervențiile agențiilor specializate (Ambulanța, Pompieri, Poliție, Jandarmerie și salvatori montani). In Romania,…