Stiri pe aceeasi tema

- ​Directorul SRI Eduard Hellvig va fi audiat marti in Parlament, dupa afirmatia presedintelui Iohannis privind intelegerea intre PSD si UDMR privind "vanzarea" Ardealului. "Voi propune audierea directorului SRI pentru ziua de marti. Sa aduca lamuriri in ceea ce priveste declaratiile presedintelui despre…

- ​Directorul SRI Eduard Hellvig va fi audiat marti în Parlament, subiectul audierii fiind afirmatia presedintelui Iohannis privind întelegerea între PSD si UDMR privind Ardealul, potrivit Mediafax.Eduard Hellvig va fi audiat, marti, în comisia de control a SRI pentru a lamuri…

- Marian Cucsa, vicepresedintele Comisiei de Control a SRI, a declarat ca va propune ca directorul SRI, Eduard Hellvig, sa fie audiat, marti, in comisia de control, dupa declarația lui Klaus Iohannis cu „vanzarea” Ardealului. „Voi propune audierea directorului SRI pentru ziua de marti. Sa aduca lamuriri…

- Viktor Orban, premierul ungar, a anuntat, miercuri, o relaxare a restrictiilor de deplasare a populatiei in afara capitalei Budapesta, care a raportat cele mai multe cazuri de infectii cu noul coronavirus, potrivit Reuters. Purtarea mastilor va fi obligatorie in magazine si in transportul public, a…

- Viktor Orban a prezentat intr-o postare pe Facebook un plan de relaxare, insa a subliniat ca purtarea maștilor va fi obligatorie in magazine și mijloacele de transport public, iar restricțiile de deplasare raman in vigoare in Budapesta și in imprejurimi, urmand a fi relaxate in restul țarii.…

- "Daca Presedintele nu va aduce probe ca un partid parlamentar a avut intelegeri secrete cu Prim ministru Ungariei pentru a ceda Ardealul, asa cum a declarat,salutand in limba maghaiara, trebuie sa-si dea demisia! Daca nu isi da demisia atunci opozitia ar trebui sa inceapa demersurile pentru suspendare!",…

- Oficiul Concurentei din Ungaria (GVH) a amendat platforma online Booking.com cu 2,5 miliarde de forinti (sapte milioane de euro), pentru practici comerciale neloiale, inclusiv reclame inselatoare si presiuni psihologice asupra consumatorilor. Autoritatile de la Budapesta au stabilit amenda…

- Primele grupuri de romani au ajuns in cel mai mare punct rutier de trecere a frontierei din Romania, cel de pe autostrada Nadlac-Arad, in jurul orei ora 2 din noapte, dupa ce au strabatut Ungaria pe un culoar verdespecial aprobat de autoritațile de la Budapesta, care au decis ca sa-i direcționeze catre…