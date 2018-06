Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca prin mitingul de sambata seara din Piata Victoriei se face "un nou pas in lupta cu abuzurile si cu sistemului opresiv format in Romania sub atenta supraveghere a binomului SRI – DNA" si ii cheama pe oameni in strada, potrivit News.ro. "Este vremea…

- “Sambata, 9 iunie 2018, alaturi de peste 3000 de colegi pesediști din județul Valcea, voi fi prezent in Piața Victoriei pentru ca Romania nu poate fi lasata sa devina captiva terorii. Maine vom fi prezenți in Piața Victoriei pentru a manifesta IMPOTRIVA, dar și PENTRU! Vom manifesta IMPOTRIVA celor…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a dat, luni, o declarație de presa privind mitingul organizat de partid la finalul acestei saptamâni.Astfel, liderul social-democrat a anunțat ca un miting împotriva abuzurilor va avea loc sâmbata, ora 20.00, în Piata Victoriei, în…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat oficial ca mitingul organizat de Partidul Social Democrat va avea loc sambata seara, in Piața Victoriei, pentru ”apararea democrației”, ”protejarea justiției” și a cetațenilor impotriva abuzurilor. Liderul social-democratilor a precizat ca la mitingul de sustinere…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat luni ca mitingul impotriva abuzurilor va avea loc sambata, ora 20.00, in Piața Victoriei, in condițiile in care "exista o putere subterana care paraziteaza deciziile importante"."Un miting organizat impotriva abuzurilor care se intampla in Romania de mult ...

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a anunțat ca mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justiție va avea loc sambata, 9 iunie, in Piața Victoriei, incepand cu ora 20.00. Imediat dupa ședința Consiliului Executiv al PSD de la Palatul Parlamentului, liderul social democrat a declarat ca: “Este un miting…

- Un protest de amploare fata de coalitia de guvernare PSD-ALDE este anuntat pe Facebook in 12 mai in Piata Victoriei din Bucuresti, sub sloganul "Vrem Europa, nu dictatura!”. Organizatorii acuza ca PSD-ALDE nu si-au respectat promisiunile facute in campania electorala si critica modul de guvernare…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat vineri crearea unui asa-zis 'Front national' care, in caz ca 'situatia va iesi de sub control la 25-27 martie', sa devina - potrivit lui - o platforma de rezistenta pentru moldovenii care nu impartasesc ideea Unirii Republicii…