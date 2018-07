Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE, a declarat ca relatia sa cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, este una "foarte buna". "Relatia cu Liviu Dragnea e foarte buna. Eu vad, citesc in ziar si ma minunez in fiecare zi, tot felul de enormitati. Vorbim la telefon de mai multe ori pe zi, ne-am vazut astazi, ne-au urmarit ziaristii, n-am vrut sa se stie ca avem o intalnire, nu se poate nimic, la Parlament, in Romania nu se poate...", a declarat Calin Popescu-Tariceanu luni seara, la TVR 1. Intrebat despre relatia la zi cu presedintele Klaus Iohannis a raspuns sec: "Institutionala".…