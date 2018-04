Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, joi, referitor la proiectul de lege depus la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) si care prevede ca orice suma de bani mai mare de 1.000 de euro trimisa in Romania va trebui justificata prin documente, ca…

- Sub pretextul combaterii spalarii banilor, autoritatile vor sa-i oblige pe romanii din diaspora sa justifice cu documente sumele mai mari de 1.000 de euro, trimise in tara. Specialistii spun ca, daca va intra in vigoare, legea va fi o grea lovitura pentru economia romaneasca.

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca PSD are un proiect la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor prin care romanii vor fi obligati sa justifice cu documente sume trimise in tara, mai mari de 1.000 de euro, riscand confiscarea banilor si amenzi de pana la 150.000 de lei. „In acest…

- Trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, Vasile Cristache suspectat de complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalarea banilor si Iulian Zana banuit de evaziune fiscala, spalarea banilor si cesionarea fictiva a partilor sociale , au fost condamnati. Ieri, Tribunalul…

- Romania's and Portugal's representatives have convergent positions in numerous current files and can promote the values and policies which marked the recent history of their countries' democracy through a joint voice, by sharing similar, pro-European approaches, Senate President Calin Popescu-Tariceanu…

- "Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu, vom avea o evaluare a activitatii fiecarui ministru in parte. (...) Pe fiecare minister vom face aceste analize. (...) In functie de termene, de implementarea masurilor din programul de guvernare, vom…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, aceasta decizie venind dupa ce premierul Viorica Dancila si ministrii au renuntat la protectia ofiterilor SPP. Al doilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu, a decis sa renunte la protectia SPP.…

