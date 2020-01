Tăriceanu: Demisia premierului pentru declanşarea anticipatelor trebuie să aibă o justificare foarte solidă Demisia prim-ministrului pentru declansarea alegerilor anticipate trebuie sa aiba o justificare foarte solida, afirma liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu. "Declansarea unei crize politice, in conditiile in care Parlamentul a votat bugetul, necesita o explicatie foarte serioasa, chiar daca din anumite considerente de ordin politic aceasta ar fi solutia dorita de presedinte", spune Tariceanu, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a ALDE. In opinia sa, "o criza politica nu poate fi apanajul unui gest egoist". "O criza politica este o criza pentru tara. Declansarea alegerilor anticipate este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

