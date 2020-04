Tăriceanu: Avem numeroase judeţe unde nu este nevoie de introducerea stării de urgenţă Presedintele Aliantei Liberalilor si Democratilor (ALDE), Calin Popescu-Tariceanu, a reiterat, miercuri, decizia partidului pe care il conduce de a nu vota prelungirea starii de urgenta.



Acesta a declarat, intr-o emisiune la postul public de televiziune TVR 1, ca exista "numeroase judete unde nu este nevoie de introducerea starii de urgenta" si ca o astfel de decizie este luata in conditiile in care in alte tari se relaxeaza masurile de combatere a noului coronavirus.



"Am anuntat deja ca nu vom vota prelungirea starii de urgenta si am si explicat in nenumarate situatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

