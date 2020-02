Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate referitoare la prevederile O.U.G. nr. 26/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele masuri pentru buna organizare…

- Decizie CEXN PSD! Parlamentarii PSD nu vor participa la votul de investitura al guvernului Orban2. Vor fi la munca, la grupurile parlamentare, dar nu vor asigura cvorumul pentru validarea ori invalidarea de catre plenul Parlamentului a guvernului Orban 2 PSD nu poate fi partas la circul, la mascarada…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca parlamentarii social-democrati nu vor participa pe 24 februarie la sedinta plenului reunit al Parlamentului in care urmeaza sa fie investit Guvernul Orban II. "Decizia PSD este ca luni vom fi prezenti cu totii la grupurile…

- Vicepremierul demis Raluca Turcan a declarat, joi, ca parlamentarii liberali se vor abtine de la votul de investire a Guvernului, iar ministrii propusi vor folosi momentul din sedinta Parlamentului pentru a-si prezenta bilantul si prioritatile, mentionand ca mizeaza pe "cartea sinceritatii".…

- Social-democratii vor decide miercurea viitoare daca vor participa sau nu la sedinta comuna a Parlamentului in care ar urma sa fie supus votului de investitura noul Guvern Orban. "Miercurea viitoare vom avea...

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat luni ca a trimis Parlamentului solicitarea de a convoca sesiune extraordinara pentru asumarea raspunderii Guvernului pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. „Am trimis la Parlament scrisorile prin care solicit convocarea celor doua camere…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, luni, în sedinte comune succesive, pentru angajarea raspunderii Guvernului pe fiecare din cele trei proiecte adoptate de Cabinetul Orban - bugetul de stat pe 2020, bugetul asigurarilor sociale de stat si modificarea OUG 114/2018, transmite Agerpres.Sedintele…

- Guvernul si-a angajat raspunderea in Parlament pe legile privind prorogarea unor termene in Justitie, abrogarea OUG 51/ 2019 si instituirea unor plafoane pentru cheltuieli publice Senatul si Camera Deputatilor s-au reunesit, joi, in sedinte comune succesive pentru angajarea raspunderii Guvernului pe…