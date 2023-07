Mii de oameni sunt așteptați și in acest an la Targul de Fete de pe Muntele Gaina, cea mai mare și cea mai cunoscuta sarbatoare populara din Romania. Targul are o vechime de sute de ani și este organizat anual in cea mai apropiata duminica de sarbatoarea Sfantului Ilie (20 iulie). Ediția din acest an se va desfașura in 22 și 23 iulie 2023, iar programul cultural-artistic cuprinde spectacole și concerte extraordinare susținute de o parte dintre cei mai indragiți artiști romani, targul național al meșterilor tradiționali, difuzari de filme etnografice, momente comemorative, focuri de tabara și de…