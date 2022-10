Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul de manele Dani Mocanu, condamnat sa plateasca 100.000 de lei dupa scandalul din Targu Mureș. Suma reprezita una dintre cele mai mari amenzi penale acordate de o instanța din Romania. Totodata, pe langa amenda penala, Dani Mocanu a primit și interdicția de a intra 5 ani in Targu Mureș, in…

- Pentru romanii de la Est de Prut, luna august este cea mai fierbinte luna politica. Este luna care ne-a adus acasa Limba Romana și Independența fața de imperiul rusesc, dar și luna in care s-au produs cele mai mari crime impotriva romanimii – pactul criminal Stalin-Hitler de la 23 august 1939, care…

- Competiția floristica internaționala „Botanica" s-a desfașurat vineri la Debrecen, in Ungaria. Romania a fost reprezentata de floriști talentați și susținuți de Asociatia Antreprenorilor din Domeniul Floristic. Clasamentul a fost urmatorul: Maria Bunea – Locul la concursul internațional „Botanica Cup"…

- Orașul este plin de mașini și de cladiri. Iar in lipsa copacilor noi abia tragem aer in piept. Prin comparație, in vecinatate, Buftea și Voluntari au de 29 de ori mai multe spații verzi decat Bucureștiul. In topul orașelor verzi gasim Baia Mare, Piatra Olt sau Targu Mureș. Targu Mureș, cu 57 de mp de…

- O refugiata din calea razboiului din Ucraina, Halina Karaciunova, a obtinut o bursa din partea Ambasadei Frantei la Bucuresti pentru promovarea unui proiect de prevenire a traficului de persoane in randul conationalilor ei, refugiati in Romania, iar primul eveniment de popularizare a acestui risc va…

- Maia Sandu va fi primita la Palatul Cotroceni si va avea intrevederi cu sefii celor doua Camere ale Parlamentului. Presedintele Klaus Iohannis va reafirma sprijinul ferm al Romaniei pentru procesul de reforme din Republica Moldova, pentru sustinerea parcursului sau european si pentru contracararea efectelor…

- Jandarmii Gruparii Mobile "Regele Ferdinand I" Targu Mures vor acționa pentru prevenirea, descurajarea si combaterea faptelor antisociale si a infractiunilor, pentru restabilirea ordinii publice, daca situatia o impune. Astfel, jandarmii vor fi prezenti in municipiul Reghin, in zona de agrement Padurea…

- Fondatorul chirurgiei robotice in Romania, profesor doctor Ioan Coman, a declarat, vineri, la Conferinta Nationala „Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI" de la Targu Mures, ca urologia romaneasca este la standarde europene, inclusiv din punctul de vedere tehnic si al pregatirii personalului…