Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Targu Mures, Soos Zoltan, a anuntat, vineri, ca lucrarile la parcul de agrement Green Park Substejeris avanseaza si ca viitoarea zona de agrement va avea terenuri de sport, un parc, o pista de alergare, un parc pentru caini si o scena de spectacol. Green Park Substejeris este construit…

- Amenda a fost data de municipalitate, prin Poliția Locala, pentru ca pe o suprafața de 9.000 de metri patrați din terenul retrocedat au fost scoși copacii și iarba, a anunțat primarul Nicușor Dan marți, intr-o conferința de presa din Parcul IOR.„Am venit sa anunțam amenda pe care Poliția Locala a dat-o…

- Consiliul Județean Mureș a promovat un proiect de hotarare privind achiziția unui cunoscut imobil din Targu Mureș situat in strada Tineretului nr. 2 și care se afla in proprietatea firmei Proiect SRL. In referatul de aprobare al hotararii se arata ca instituția se confrunta cu lipsa spațiilor și pentru…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, s-a intalnit joi, 19 octombrie, in incinta Liceului Tehnologic "Constantin Brancuși", cu locuitori din zona Aleea Cornișa și cartierul 7 Noiembrie. "Ca zone de locuințe colective, aici sunt primele blocuri incluse in programul de colectare selectiva a…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a scris miercuri, 11 octombrie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj cu ocazia implinirii a 269 de ani de la emiterea, la Blaj, a decretului de inființare a primelor școli sistematice si moderne din istoria romanilor. "Ziua de 11 octombrie 1754 este ziua…

- Incepand de joi, 5 octombrie, targumureșenii domiciliați in cartierul Cornișa, dar și in perimetrul zonei Platoului Cornești, vor beneficia de un sistem de colectare selectiva dupa modelul statelor occidentale. Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat in data de 5 octombrie, pe pagina…

- Piața Bernady Gyorgy este in curs de transformare, iar lucrarile sunt deja in plina desfașurare, a anunțat marți, 5 septembrie, Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș. "Parcul, in forma sa actuala, a fost creat in 1994, cand aici a fost amplasata și statuia fostului primar al orașului. Proiectul…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a publicat joi, 10 august, pe pagina sa de Facebook, un material video intitulat "Clarificam lucrurile legate de gunoi!". (Redacția) Post-ul VIDEO: "Lucrurile legate de gunoi" clarificate de primarul Soos Zoltan apare prima data in Stiri din Mures, Stiri…