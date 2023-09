Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Transilvana Alpha va organiza vineri 15 septembrie de la ora 9.00, la evenimentul "ȘI EU POT – Bursa locurilor de munca pentru persoane cu nevoi speciale". Evenimentul va avea loc in holul Casei de Cultura Mihai Eminescu, str. Nicolae Grigorescu, nr. 19. Prin intermediul acestui eveniment organizatorii…

- Personalul medical din sectiile si compartimentele de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures protesteaza impotriva intentiei conducerii spitalului de reducere a sporului pentru conditiile de munca de la 85% la 55%, aratand ca, astfel, veniturile…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) GORJ organizeaza in data de 07.09.2023 Bursa locurilor de munca, in calitate de partener in cadrul proiectului „Competențe imbunatațite pentru șanse crescute de ocupare!” al carui beneficiar este SC EURO JOBS S.R.L. Evenimentul va avea loc incepand…

- Refugiatii ucraineni care vor sa se integreze pe piata muncii din judetul Suceava pot merge vineri, de la ora 10, la bursa locuri de munca de acolo. Actiunea este organizata de agentia locala din domeniu, in parteneriat cu Asociatia Institutul Bucovina, prin centrul de urgente sociale si isi propune…

- AJOFM Suceava, in parteneriat cu Asociația Institutul Bucovina, prin Centrul de Urgențe Sociale, organizeaza Bursa locurilor de munca pentru refugiați, in scopul acoperirii deficitul de personal al angajatorilor, precum și a angajarii refugiaților ucraineni, care intenționeaza sa se integreze pe piața…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava, in parteneriat cu Asociația Institutul Bucovina, organizeaza Bursa locurilor de munca pentru refugiați, in scopul acoperirii deficitul de personal al angajatorilor, precum și al angajarii refugiaților ucraineni, care intenționeaza ...

- CARAS-SEVERIN – Si acela raportat la numarul de participanti, nu la numarul total al somerilor din judet! In data de 12 mai a avut loc, la Resita, anuala Bursa generala a locurilor de munca, organizata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin care somerilor indemnizati sau nu, cat…

- Serviciul de Probațiune Mureș deține un parteneriat cu Primaria Comunei Rușii Munți inca din anul 2014, pentru desfașurarea unor activitați precum munca neremunerata in folosul comunitații. La o distanța de aproximativ 50 de kilometri de Targu Mureș, intr-o comuna cu o populație de 2.144 de locuitori,…