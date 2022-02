Stiri pe aceeasi tema

- Expozitie inedita la Targu Jiu, unde a fost marcata Ziua Nationala Constantin Brancusi. In apropiere de Masa Tacerii au fost expuse o serie de schițe ce ii aparțin marelui sculptor roman.

- „Anotimpul tacerilor”, o expoziție de fotografie semnata de artistul fotograf gorjean Ionel Scaunașu va fi vernisata joi, 17 februarie, la ora 18,00, la Muzeul Național „Constantin Brancuși”. Evenimentul se inscrie in seria de manifestari dedicate Zilei Naționale Constantin Brancuși, care a debutat…

- Muzeul Național „Constantin Brancuși” gazduiește, joi, 10 februarie, incepand cu ora 18.00, spectacolul muzical „Dezleganie. Turneu dedicat lui Constantin Brancuși”. Spectacolul este susținut de violonistul Sergiu CORBU Boldor și are o durata de 45 de minute. Structura spectacolului are la baza ceea…

- Jumatate din testele COVID efectuate in județul Gorj sunt pozitive. Din acest motiv rata de incidența crește de la o zi la alta, iar procentul de ocupare a paturilor din spitale este tot mai mare. Prefectul de Gorj, Marcel Iacobescu, a declarat ca mai mult de jumatate din localitațile din județ sunt…

- Autoritatile din Gorj intervin, miercuri, dupa ce au fost anuntate ca ar exista o bomba intr-o scoala din municipiul Targu Jiu. Elevii si angajatii sunt evacuati. ”Avem sesizat prin apelul 112 o amenintare cu bomba, la Scoala nr. 2, din municipiul Targu Jiu. Politistii s-au deplasat la fata locului…

- Prefectul de Gorj, Marcel Iacobescu, ii someaza pe gorjeni sa nu mai organizeze petreceri in pandemie, deoarece numarul infectarilor cu COVID-19 este intr-o continua creștere. Autoritațile reamintesc opiniei publice ca, potrivit Hotararii de Guvern 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea starii de…

- Mobilizare de forțe in week-end in stațiunea montana Ranca. In acest sens a avut loc o intalnire intre prefectul de Gorj, Marcel Iacobescu, și reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean. Autoritațile se așteapta ca in zona Ranca sa urce mii…

- Un tanar de 29 de ani a intrat cu masina, noaptea trecuta, in Parcul Central din municipiul Targu Jiu, acolo unde se afla Poarta Sarutului si Masa Tacerii, opere ale marelui sculptor Constantin Brancusi.