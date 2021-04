Stiri pe aceeasi tema

- Un pieton a fost acroșat de un autoturism, in aceasta dupa-amiaza, in comuna Perișani, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Valcea. Accidentul a avut loc pe DN7D. Paramedicii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea au intervenit. Victima era inconștienta, dar avea…

- Accident grav in Gilau, in dreptul reprezentanței MAN. Accidentul din Gilau s-a produs in jurul orei 17.30.O basculanta a intrat pe drumul național din Gilau și a lovit un autoturism. Utilajul de mare tonaj s-a urcat practic peste autoturism, zdobindu-l, dupa cum se piate vedea din imagini. Poliția…

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro . Un tanar șofer care a sfidat cele mai elementare reguli de circulație rutiera a fost la un pas sa o ucida intr-un cumplit accident. Alexia-Elena…

- O fata de 9 ani din comuna buzoiana Ramnicelu a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de un autoturism condus de un consatean de 19 ani. Din primele date furnizate de polițiștii de la fața locului, in eveniment a fost implicat un autoturism condus de catre un localnic in varsta de 19 ani. In timp ce…

- Accidentul s-a produs in comuna Ladesti, pe drumul judetean 643 B.Primele date arata ca un autoturism ar fi intrat in coliziune cu un tractor al carui sofer a vrut sa vireze la stanga fara a se asigura.In urma impactului, tractorul a iesit de pe carosabil si a intrat pe trotuar, unde a lovit doi pietoni.A…

- Accidentul s-a produs in comuna Ladesti, pe drumul judetean 643 B.Primele date arata ca un autoturism ar fi intrat in coliziune cu un tractor al carui sofer a vrut sa vireze la stanga fara a se asigura.In urma impactului, tractorul a iesit de pe carosabil si a intrat pe trotuar, unde a lovit doi pietoni.A…

- Un barbat, de 30 de ani, a ajuns la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, la ieșirea din localitatea Targu Jiu.Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, un barbat, de 46 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe Calea București, din municipiul…

- O persoana a ramas incarcerata intr-o mașina care s-a rasturnat intr-o rapa din padurea Baisa din județul Botoșani. Victima a fost scoasa din autoturism de șoferii care au vazut accidentul, informeaza Mediafax. Accidentul rutier a avut loc duminica in padurea Baisa. Probabil, din cauza vitezei…