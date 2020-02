Stiri pe aceeasi tema

Targoviștenii evolueaza azi, la Giurgiu, cu Astra, in cadrul etapei 24, de la ora 20:30. Antepenultimul joc din retur ne

Din data de 20 ianuarie 2020, targoviștenii au la dispoziție un automat selfpay pentru efectuarea plații taxelor și amenzilor aferente

Chindia bifeaza o noua victorie in penultimul meci din cadrul cantonamentului din Antalya! Targoviștenii au controlat jocul cu Spartaks Jurmala,

Primaria Ramnicu Valcea va demara in curand procedura de atribuire a celor 139 de amplasamente pentru comercializarea de martisoare si flori cu ocazia Targului "Martisor 2020", activitate reglementata de HCL nr. 381/23.12.2019 ce se va desfasura in mai multe locatii din municipiu in perioada 21 februarie…

Targovistenii care isi vor plati impozitele si taxele locale pana la sfarsitul lunii martie 2020 nu vor resimti aceasta crestere

In ciuda raziilor, a perchezițiilor și a confiscarilor facute de polițiști, Targoviștea, dar și restul județului sunt sub asediul petardelor. Cele

Moș Craciun ajunge la Targoviște pe 13 decembrie, in orașelul Moșului din Piața Mihai Viteazul. Copiii il pot insoți

O micro furtuna s-a iscat zilele acestea cu privire la unul dintre puținele monumente clasificate in lista monumentelor din Targoviște