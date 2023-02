Târg de mărțișoare la Jibou Gradina Botanica „Vasile Fati” din Jibou va gazdui in perioada urmatoare un alt fel de targ cu marțișoare, unul din care nu vor lipsi aranjamentele cu plante insectivore, lalelele inflorite in sera sau alte produse specifice. Targul va incepe la acest sfarșit de saptamana, se va derula in fiecare Weekend și se va incheia la inceputul lunii martie. In centrul atenției vor fi lalelele intr-o multitudine de culori, toate provenite din serele unitații. Marțișoarele vor fi insoțite de povestea realizarii lor, de modul in care trebuie ingrijite plantele și de… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

