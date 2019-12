Taraful Viorel Bogateanu, un real succes de Craciun la Silver Mountain Resort and Spa din Poiana Brasov (PUBLICITATE)

Stiri pe aceeasi tema

- "Eram un pic mai tanar, s-ar spune", a povestit magnatul in domeniul imobiliar, care tocmai achizitionase Plaza Hotel de la New York, iar mai multe scene au fost filmate acolo. "A devenit, evident, un mare succes", a continuat el. "Un mare succes de Craciun, unul dintre cele mai mari. Este o onoare…

- Se filmeaza un nou Home Alone. Cine ii ia locul lui Macaulay Culkin? Home Alone a fost lansat in urma cu 30 de ani si a devenit cea mai de succes comedie de Craciun din toate timpurile. Filmul este difuzat in toata lumea in preajma sarbatorilor si se bucura de audiente de top, chiar daca telespectatorii…

- Ai un eveniment special pentru anul viitor, NUNTA, BOTEZ, ANIVERSARE, PETRECERE PRIVATA SAU CORPORATE ? Iti recomandam cel mai in voga taraf la ora actuala, TARAFUL VIOREL BOGATEANU. Abordarea lor este una cu totul speciala, asigura garantat show maxim la toate evenimentele, iar formula cu care se prezinta…

- Din seria obiceiurilor care ne fac sa devenim mai fericiți, putem afirma ca la hotel Silver Mountain Resort and SPA 4* din Poiana Brașov descoperim unicitatea locației, a serviciilor de lux oferite si totodata o atmosfera senzaționala creata de Taraful Viorel Bogateanu, care presteaza in fiecare weekend…

- Toata lumea știe deja ca luna noiembrie se lauda cu cele mai mari reduceri din an, in timp ce decembrie este perioada celor mai mari cumparaturi din an. Coincidența? Nu credem ☺ Majoritatea oamenilor așteapta Black Friday pentru a face achiziții pentru casa sau stil personal, dar cei mai prevazatori…

- Taraful Viorel Bogateanu este cel mai cautat taraf pentru evenimentele deosebite ale anului 2020: nunta, botez, aniversare, petrecere privata sau corporate. Oamenii aleg si apreciaza atat programul 100% live, cat si diversitatea acestuia. Formula tarafului include solisti de elita, instrumentisti de…

- Inca din noiembrie și pana aproape de Anul Nou, marile orașe europene imbraca haine de sarbatoare și intrețin numeroase festivaluri, concerte de colinde, targuri de produse gastronomice și locale - totul intr-o feerie de culoare, voie buna și tradiție. Europa Travel te invita intr-un circuit fascinant…

- Taraful Viorel Bogateanu este cel mai cautat taraf pentru evenimentele deosebite ale anului 2020: nunta, botez, aniversare, petrecere privata sau corporate. Oamenii aleg si apreciaza atat programul 100% live, cat si diversitatea acestuia. Formula tarafului include solisti de elita, instrumentisti de…