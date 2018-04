Stiri pe aceeasi tema

- Sunt tot mai mici sansele sa cumparati unul finalizat. Desi trecutul a aratat ca multe machete n-au mai ajuns niciodata case, oamenii risca si fac imprumuturi, unii direct de la dezvoltatori. Un bloc nou din Iasi, aflat inca in faza de santier, are 88 de apartamente. 70 la suta dintre ele s-au vandut…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Mumbai se afla pe primul loc in topul oraselor cu cele mai mari salarii anuale oferite strainilor, urmat de San Francisco, Zurich, Shanghai si Geneva, potrivit unui studiu realizat de HSBC Bank International. In studiu, realizat pe 27.587 de expati, au fost incluse 52 de orase din Asia,…

- Mumbai, capitala financiara si comerciala a Indiei, conduce la nivel global topul locurilor cu cele mai bune salarii pentru expati, se arata intr-un sondaj condus de HSBC Bank International, potrivit Bloomberg. Strainii care se muta in cel mai populat oras din zona castiga 217.000 de dolari…

- Desi masoara doar 2,3 metri in latime, aceasta proprietate londoneze are mai multe de orferit decat o casa de papusi. In ultima instanta, sunt 100 metri patrati de spatiu locuibil, repartizati pe trei etaje. &nb...

- Bali a fost aleasa cea mai populara destinație de vacanța la TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2017, detronind astfel locuri precum Londra, Paris, Roma sau New York, pentru prima data. Exista mai multe motive pentru care turiștii au inceput sa se reorienteze spre acest paradis tropical indonezian,…

- Un american din New York a murit la doar cateva saptamani dupa ce a castigat un milion de dolari la loterie. Cu o parte din banii castigati s-a dus la doctor pentru o consultatie, pe care nu si-a permis-o inainte pentru ca nu avea asigurare medicala. Si, intr-o clipa, a trecut de la euforia castigului,…

